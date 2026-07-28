Il Diavolo veste Prada 2 arriva su Disney+ | la recensione del sequel

Il Diavolo Veste Prada 2, il sequel dell’acclamato film del 2006 con Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci, arriva in streaming su Disney+ dal 29 luglio. A distanza di 20 anni dal primo capitolo, questa pellicola vede il ritorno degli iconici protagonisti, volti ormai entrati nella cultura cinematografica e particolarmente amati anche dagli appassionati di moda. Il mondo, però, è completamente cambiato. Anche le regole dello scintillante universo della moda infatti, devono fare i conti con le trasformazioni della contemporaneità, tra crisi del cartaceo, rivoluzione del digitale e nuove dinamiche lavorative. Di seguito, vi raccontiamo di più su questo sequel. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Il diavolo veste Prada - Riassunto

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