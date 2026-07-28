Il Diavolo veste Prada 2 arriva su Disney+ | la recensione del sequel
Il Diavolo Veste Prada 2, il sequel dell’acclamato film del 2006 con Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci, arriva in streaming su Disney+ dal 29 luglio. A distanza di 20 anni dal primo capitolo, questa pellicola vede il ritorno degli iconici protagonisti, volti ormai entrati nella cultura cinematografica e particolarmente amati anche dagli appassionati di moda. Il mondo, però, è completamente cambiato. Anche le regole dello scintillante universo della moda infatti, devono fare i conti con le trasformazioni della contemporaneità, tra crisi del cartaceo, rivoluzione del digitale e nuove dinamiche lavorative. Di seguito, vi raccontiamo di più su questo sequel. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Segui gli aggiornamenti su Recensione.
Il diavolo veste Prada - Riassunto
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Il Diavolo Veste Prada 2 arriva in streaming: la data di uscita ufficiale su Disney+
Leggi anche: Il Diavolo veste Prada 2 arriva su Disney+: ecco la data ufficiale per vederlo in streaming
Temi più discussi: Statte | Il Diavolo veste Prada 2; Film in Streaming in uscita questa settimana: L'Ultima Regina - Firebrand, Il diavolo veste Prada 2 e le novità dal 27 luglio; A Lodi inizia la stagione del Cinema sotto le stelle; Meryl Streep, la confessione dopo 50 anni di carriera: Un attore iconico è stato il mio maestro. Di chi si tratta.
Il Diavolo veste Prada 2 arriva su Disney+: la recensione del sequelIl Diavolo Veste Prada 2 arriva in streaming su Disney+ dal 29 luglio. A distanza di 20 anni, scopriamo di più su questo sequel. superguidatv.it
Fino al 15. settembre i #CoopOpenAirCinema offrono delizie cinematografiche sotto le stelle. Oggi inizia a Bellinzona con highlight come Il Diavolo veste Prada 2! Con la Supercard ottieni vantaggi extra. coopopenaircinema.ch#CoopCH x.com
mercoledì 22 luglio, 21:30 IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 di David Frankel (USA, 2026) Ingresso 6,5€ intero - 4,5€ ridotto La direttrice di Runway Miranda Priestly affronta il declino della carta stampata scontrandosi con la sua ex assistente Emily, ora pot facebook
Film in Streaming in uscita questa settimana: L'Ultima Regina - Firebrand, Il diavolo veste Prada 2 e le novità dal 27 luglioEcco tutti i film in uscita questa settimana, dal 27 luglio al 2 agosto 2026, in streaming su NOW, Disney+, Netflix, Prime Video, Paramount+, Apple TV e HBO Max. comingsoon.it