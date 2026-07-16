Il Diavolo veste Prada 2 arriva su Disney+ | ecco la data ufficiale per vederlo in streaming

Facciamo un gioco. Provate a dimenticare per un momento il botteghino, le piattaforme e perfino il nome di Miranda Priestly. Cosa permette davvero a un film di tornare dopo vent’anni senza sembrare un semplice esercizio di nostalgia? L’arrivo di Il Diavolo veste Prada 2 su Disney+ e Hulu, previsto per il 29 luglio dopo il debutto nelle sale del 1° maggio, sembra offrire una risposta. Ma sarebbe troppo facile fermarsi qui. Un ritorno che vale più di una semplice nostalgia. Dopo aver conquistato il botteghino mondiale a vent’anni dall’uscita del primo film, Il Diavolo veste Prada 2 si prepara a vivere una seconda vita. 20th Century Studios ha confermato che il sequel sarà disponibile in streaming su Disney+ e Hulu dal 29 luglio, mentre dal 30 giugno il pubblico potrà acquistarlo anche in formato digitale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Trailer Ufficiale | Italiano

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il Diavolo Veste Prada 2 arriva in streaming: la data di uscita ufficiale su Disney+

Leggi anche: Il Diavolo Veste Prada 2 su Disney+: il film campione d’incassi arriva in streaming

Temi più discussi: La Bella Estate-cinema all’aperto: ‘ Il diavolo veste Prada 2’; Eventi 12 luglio a Bologna e dintorni: Il diavolo veste Prada 2, le band I Cani e Le birrette; Su Disney+ a luglio arriva in esclusiva Il Diavolo Veste Prada 2; Il diavolo veste Prada 2 - Circolo Arci Xanadù - eventi.

Stanley Tucci da Il Diavolo veste Prada 2 a Masterplan, su Prime Video il 16 ottobre: il trailerLA VITA DOPO IL DIAVOLO VESTE PRADA 2... Svelato il teaser trailer di Masterplan, il film Prime Original franco-italiano girato in inglese e interpretato dal candidato all’Oscar Stanley Tucci (Il diav ... style.corriere.it

Il diavolo veste Prada (2006, David Frankel x.com

Il Diavolo veste Prada NewsIl Diavolo veste Prada news anticipazioni gossip curiosità rumors segreti box office spettatori incassi interviste speciali backstage clip recensioni cinema americano italiano in uscita ... comingsoon.it

Il diavolo veste Prada 2 e altre 7 novità imperdibili su Disney+ a luglio reddit