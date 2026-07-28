Il Comune di Cascina celebra gli Allievi 2009 dell' Academy San Prospero Scintilla

Da lanazione.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Allievi 2009 dell’Academy San Prospero Scintilla, neo campioni provinciali, hanno ricevuto anche la Coppa Disciplina. La premiazione si è svolta durante una cerimonia organizzata dal Comune di Cascina, che ha celebrato il gruppo per i risultati ottenuti. La vittoria e il premio evidenziano il comportamento corretto e l’impegno dei giovani atleti. La giornata si è conclusa con un momento di festa e riconoscimento ufficiale.

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Una giornata da incorniciare per gli Allievi 2009 dell’Academy San Prospero Scintilla. I neo campioni provinciali da pochi giorni hanno ricevuto anche la soddisfazione di esser stati premiati con la Coppa Disciplina, a dimostrazione di quanto valga questo gruppo. Per i ragazzi, per l’allenatore Daniele Argenti e per tutta la dirigenza c’è stata anche l’accoglienza in Comune: nella sala del consiglio comunale, infatti, il sindaco Michelangelo Betti e l’assessora allo sport hanno consegnato a tutti loro un riconoscimento per i risultati raggiunti nella stagione sportiva conclusasi da poco. “A Cascina abbiamo uno sport molto radicato, di base e rivolto ai giovani, ai ragazzi – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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