Il caso dei 5 neonati trovati morti in una casa vicino a Marsiglia La coppia che ha appena avuto il terzo figlio e il giallo sul padre tenuto all’oscuro

La polizia ha scoperto cinque neonati morti in una casa nel centro storico di Orange, vicino a Marsiglia. La scoperta è avvenuta al secondo piano di un vecchio edificio a pochi passi dal teatro romano. La coppia, che aveva appena avuto il terzo figlio, non era a conoscenza della presenza dei corpi. La polizia sta indagando sulle circostanze della morte dei neonati. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella zona.

Al secondo piano di un vecchio edificio nel centro storico di Orange una città vicino a Marsiglia, a pochi passi dal teatro romano, la polizia ha trovato i corpi di quelli che sembrerebbero cinque neonati. La scoperta è avvenuta lunedì sera durante una perquisizione nell’ appartamento di una giovane coppia, già genitore di due bambini di otto e nove anni e diventata da poco di un terzo figlio. Così questa mattina, davanti alla porta della casa, tra biciclette e monopattini lasciati sul pianerottolo, erano visibili i sigilli giudiziari con la dicitura «omicidio su minore». Al momento la donna è ancora ricoverata in ospedale e non è stata ancora ascoltata dagli investigatori, ma sono già in corso le indagini per chiarire l’origine dei resti, stabilire quando siano morti i neonati e ricostruire le responsabilità della vicenda. 🔗 Leggi su Open.online

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