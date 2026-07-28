Il campo di Carpegna si è concluso con la partecipazione di 80 ragazzi tra gli 11 e i 15 anni. Nonostante non sia più organizzato dalla vecchia società, il campo ha attirato molti giovani. Durante l’esperienza, i partecipanti hanno lavorato intensamente sulla tecnica e hanno vissuto momenti di condivisione. L’evento si è svolto nel rispetto delle attività programmate, senza incidenti o problemi rilevanti.

Nonostante non sia più griffato Vuelle, il camp di Carpegna ha riscosso anche quest’anno un grandissimo successo, con 80 ragazzi fra gli 11 e i 15 anni che hanno vissuto una bellissima avventura umana oltre ad aver lavorato sodo per migliorare il proprio bagaglio tecnico. Il B.Ball Camp, questo il nuovo nome, è rimasto nelle mani di chi lo aveva organizzato gli anni scorsi, vale a dire Alfredo Iannetti per la parte logistica e Manuel Bertoni, coadiuvato da Matteo Melchiorri, come responsabili tecnici. Dopo l’esperienza formativa di Trento, dov’erano approdati in seguito al percorso in Vuelle, le loro strade si sono divise: Bertoni atterra sul pianeta giovanile dell’Olimpia Milano mentre Iannetti sarà il nuovo responsabile del settore giovanile di Fabriano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il camp di Carpegna è un successo. Ottanta ragazzi, esperienza unica

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