Un vino rosato di colore intenso presenta nel bicchiere aromi di frutti rossi, come fragole e ciliegie, accompagnati da note speziate e sfumature floreali. La selezione comprende dieci etichette che si distinguono per il carattere deciso e la complessità aromatica. Questi vini sono pensati per essere consumati durante l’estate, offrendo un’esperienza sensoriale ricca di sfumature e freschezza. La loro produzione si concentra su varietà che garantiscono intensità e struttura, adatte alle temperature più calde.

Scegliere un rosato del colore intenso, significa portare nel calice un’esplosione di piccoli frutti rossi, note speziate e accenni floreali evoluti. Che si tratti di un Cerasuolo d'Abruzzo, di un Negroamaro o di un Primitivo del Salento, di un Magliocco canino o di un Gaglioppo calabrese o ancora di un Neretto Mascalese siciliano o di un Merlot vinificato in Toscana, il vino rosato e il vero jolly dell'abbinamento gastronomico: perfetto per svoltare un aperitivo ricco, ideale con un guazzetto di pesce, strepitoso con la pizza e le carni bianche. Le Quattro Volte - Manca Del Rosso - Rosato Calabria IGP l nome è un gioco di parole... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I vini rosati per l'estate: 10 etichette di carattere

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Wine Box Estate: 6 Vini (Diversi) per Ogni Momento dell'Estate

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