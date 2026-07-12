Per l'estate, si preferiscono vini bianchi, rossi e rosati, freschi e fermi, ideali per aperitivi, cene e picnic. I rosati continuano a crescere in popolarità, apprezzati per le tonalità vivaci e gli aromi di frutta matura. La loro versatilità consente abbinamenti semplici e vari.

Non si ferma neppure il successo dei rosati, sempre più amati per le loro splendide tonalità, per gli aromi intensi di frutta matura, per la loro versatilità che semplifica gli abbinamenti. E poi ci sono i rossi, che in estate si bevono raffreddati, certo non alla temperatura di un vino bianco, ma fresco, perchè diventa più equilibrato e più dissetante, e spesso si sposa benissimo a piatti di pesce. Oltre al Lambrusco e alla Bonarda, è consigliato il Frappato, il Grignolino, alcune etichette di Bolgheri e addirittura un Barolo, molto speciale, che si abbina bene anche al pesce.Qualunque sia la meta delle vostre vacanze, ecco alcuni vini per l'estate con gli abbinamenti consigliati, ideali per rendere indimenticabile una cena romantica o tra amici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vini per l'estate bianchi, rossi, rosati, fermi e freschi, i migliori per aperitivo, cena e picnic

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