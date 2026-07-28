I tassisti di Bologna hanno chiesto un incontro immediato con il Comune, minacciando di mobilitarsi se non verranno risolti quattro nodi considerati prioritari per migliorare il servizio. La richiesta arriva in un momento in cui la città si prepara ad accogliere i turisti d’affari in occasione delle fiere e degli eventi programmati. La questione riguarda problemi che, secondo i tassisti, incidono sulla qualità del servizio offerto alla cittadinanza e ai visitatori.

Che la città sia pronta ad accogliere il popolo dei turisti d’affari che arriverà sotto le Due Torri con la riapertura del calendario fieristico. Ma anche a porre fine ai disagi che i bolognesi vivono da troppo tempo. Dopo due anni di attesa, le sigle sindacali della categoria dei tassisti chiedono unitariamente un incontro al sindaco Matteo Lepore affinché risolva le criticità più volte segnalate e che saranno acuite dall’arrivo del tram. Quattro i nodi da risolvere per i tassisti, che in assenza di risposte son pronti a nuovi scioperi: viabilità, sicurezza, turnazione e abusivismo. «Sono sotto gli occhi di tutti le difficoltà... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - I tassisti di Bologna contro il Comune: «Ci convochi subito o ci mobilitiamo, per dare un buon servizio ci sono quattro nodi da sciogliere»

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