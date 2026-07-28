I modelli flat che non passano mai di moda sono il miglior investimento da fare adesso con i prezzi ribassati

Da amica.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I modelli flat sono considerati un investimento sicuro, soprattutto con i prezzi scontati attuali. Per evitare rimpianti durante i saldi, si consiglia di non acquistare impulsivamente tutto ciò che è di tendenza. È preferibile selezionare articoli che si adattano al proprio stile e alle proprie esigenze, evitando acquisti dettati solo dalla convenienza temporanea. In questo modo si può ottimizzare il rapporto qualità-prezzo senza accumulare acquisti superflui.

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C’è un modo per non pentirsi degli acquisti fatti durante i saldi. Ed è quello di non agire in modo impulsivo comprando tutto quello che è stato decretato di tendenza. La direzione da prendere, spesso, è esattamente opposta. Ovvero puntare a risparmiare per comprare cose pensate per durare nel tempo. Uno di questi acquisti strategici è senza dubbio un paio di sandali classici bassi. E i motivi sono molto semplici. Nessuno riesce a farne a meno durante l’estate perché hanno tutto ciò che serve quando fa caldo, in città e in vacanza. Il piede è libero e fresco, l’assenza di tacco li rende comodi per camminare e ce ne sono tantissime varianti diverse, capaci di accontentare tutte. 🔗 Leggi su Amica.it

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