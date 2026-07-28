Nina Soldano ha raccontato di aver avuto un rapporto teso con i genitori a causa della scelta di intraprendere la carriera di attrice, considerandola poco approvata. Ha spiegato di aver ottenuto il ruolo in una soap opera solo perché un'altra attrice ha rinunciato all’ultimo momento, definendo il suo ingresso come un ripiego. Dopo più di vent’anni sul set, ha affermato che il suo percorso si è sviluppato in modo autonomo e che la serie è stata determinante per la sua carriera.

Oltre vent’anni di set in una soap opera che ha appassionato migliaia di italiani, 5.500 puntate e un destino che, a suo dire, ha fatto tutto da solo “ed è fondamentale nelle carriere”. Nina Soldano, 63 anni, è ormai un tutt’uno con Marina Giordano, il suo personaggio di Un posto al Sole: “Questo iconico ruolo di cattiva era stato assegnato a una collega che all’ultimo momento rinunciò per girare ‘ Orgoglio ‘ – ha raccontato a Oggi.it – Io ero considerata troppo giovane, fui un ripiego”. Una sliding door. Da quel momento, la dark lady di Posillipo ha avuto un solo volto. Prima della fama, però, Soldano è passata dalla gavetta: “Ci tengo a sottolineare che appartengo a una generazione capace di sudare, prima di arrivare al successo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I miei genitori non approvavano questa carriera, c’è stato un lungo gelo. Un posto al sole? Ero un ripiego, ho avuto il ruolo solo perché un’altra rinunciò all’ultimo”: lo sfogo di Nina Soldano

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