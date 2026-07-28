Un affresco molto raro si trova nella chiesa di San Lorenzo ad Arcidosso, un luogo che da tempo riceve attenzione da cittadini, associazioni e istituzioni. La chiesa è stata inserita nel progetto “I Luoghi del cuore” del Fai, che mira alla conservazione e valorizzazione di siti di interesse storico e artistico. La presenza dell’affresco rappresenta un elemento di particolare rilevanza per il bene culturale, e il progetto mira a supportare interventi di tutela e restauro.

Arcidosso, 28 luglio 2026 – C’è un luogo che da tempo è al centro dell’attenzione di cittadini, associazioni e istituzioni. Il progetto per salvare la chiesa di San Lorenzo, risalente all’XI secolo, è entrato in una fase decisiva, con l’obiettivo di restituire all’edificio condizioni di piena fruibilità e mettere in sicurezza un patrimonio storico e artistico di straordinario valore. Il progetto e i fondi raccolti. Il progetto è stato presentato durante un incontro pubblico nella sala consiliare del Comune di Arcidosso e il sindaco Jacopo Marini ha annunciato un contributo comunale di 5mila euro, che si aggiunge ai 5mila euro donati da Conad e alle altre risorse già raccolte, portando il fondo disponibile a circa 40mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘I Luoghi del cuore’ del Fai ad Arcidosso: “La chiesa di San Lorenzo ha un affresco rarissimo”

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