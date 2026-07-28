I fiorettisti sul tetto del Mondo | Siamo una squadra magica
I fiorettisti italiani hanno vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di Hong Kong, battendo in finale la squadra locale. I quattro atleti, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini, si sono ritrovati sul tetto del mondo, celebrando con entusiasmo il risultato. La finale si è conclusa con un punteggio favorevole agli italiani, che hanno conquistato il primo posto nella competizione.
Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini festeggiano così la medaglia d'oro conquistata ai Mondiali di Hong Kong, in finale contro i padroni di casa. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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