I fiorettisti sul tetto del Mondo | Siamo una squadra magica

Da video.gazzetta.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I fiorettisti italiani hanno vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di Hong Kong, battendo in finale la squadra locale. I quattro atleti, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini, si sono ritrovati sul tetto del mondo, celebrando con entusiasmo il risultato. La finale si è conclusa con un punteggio favorevole agli italiani, che hanno conquistato il primo posto nella competizione.

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Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini festeggiano così la medaglia d'oro conquistata ai Mondiali di Hong Kong, in finale contro i padroni di casa. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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