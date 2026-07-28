i conti sono in ordine variazione da un milione affitti mura e amianto la manovra in consiglio

Il consiglio comunale ha approvato la manovra di bilancio, con una variazione di un milione di euro. L’assessore al bilancio ha confermato che i conti sono in ordine, evidenziando interventi riguardanti affitti, gestione di immobili e bonifiche dall’amianto. La discussione si è concentrata sulle risorse destinate a questi settori, senza ulteriori approfondimenti. La delibera è stata approvata senza opposizioni.

I conti del Comune di Pistoia sono in ordine. A dirlo è l’assessore al bilancio Mattia Nesti, aprendo i lavori del consiglio comunale per l’approvazione della salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio di previsione armonizzato: "Senza dubbio il primo elemento di carattere generale è la tranquillità della situazione economia e la velocità di pagamento da parte del Comune". Una solidità che i consiglieri del centrodestra non hanno mancato di sottolineare, rivendicando la gestione economica e il lavoro di programmazione degli investimenti fatto negli scorsi anni. La gestione delle finanze comunali, tuttavia, dovrà essere cauta: "Il contesto è quello di attenzione e prudenza per la spesa corrente" spiega Nesti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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