Ha 1,6 milioni di iscritti su YouTube ma il successo non gli basta più | Gary Stevenson svela il prezzo che ha dovuto pagare

Un canale YouTube con 1,6 milioni di iscritti ha annunciato la chiusura. L’autore, ex trader di una grande banca, ha spiegato che il successo non basta più e ha deciso di smettere. Il canale, attivo dal 2020, era diventato uno dei punti di riferimento nel dibattito economico nel Regno Unito. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore senza ulteriori dettagli.

Quando un canale YouTube supera il milione di iscritti, di solito è solo l’inizio, ma per Gary Stevenson rappresenta la fine. L’ex trader di Citibank diventato fenomeno digitale ha annunciato nelle scorse ore la chiusura di Gary’s Economics, il canale che dal 2020 lo ha trasformato in una delle voci più ascoltate nel dibattito economico britannico. Un addio che arriva al culmine del successo: 1,64 milioni di follower, video che totalizzano milioni di visualizzazioni, interviste sui principali media nazionali. Ma dietro i numeri da capogiro, si nasconde una storia di logoramento personale che Stevenson ha deciso di raccontare senza filtri in un video-messaggio di quasi un’ora intitolato “It’s time to say goodbye”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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