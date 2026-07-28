Un giocatore del Tennis Giotto, nato nel 2002, si è classificato vicecampione italiano di doppio di Seconda Categoria. La finale si è svolta sui campi del Tc Cagliari, dove ha giocato insieme a un compagno di squadra. La coppia ha raggiunto la finalissima dopo un percorso positivo nel torneo nazionale. La competizione si è conclusa con la conquista del secondo posto.

Arezzo, 28 luglio 2026 – . Il portacolori del Tennis Giotto, nato nel 2002, ha disputato i campionati nazionali di doppio di SecondaCategoria sui campi del Tc Cagliari dove ha giocato insieme a Tommaso Gabrieli della SocietàTennis Bassano e dove è stato autore di un ottimo cammino che è valso l’approdo allafinalissima. Le maggiori emozioni sono arrivate nella semifinale contro i sardi Nicola Porcu eLorenzo Rocco: l’aretino e il suo compagno, dopo la sconfitta al primo set per 1-6, hannopareggiato i conti con il 7-6 al secondo set e hanno infine trionfato per 10-7 al tie break delterzo set, meritando l’accesso all’atto finale in cui si sono arresi di fronte ad AlessandroIngarao e ad Antonio Caruso del Match Ball Siracusa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guelfo Borghini Baldovinetti è vicecampione italiano di tennis

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Pugilistica Dorica si tinge d'argento: Thomas Bruno nuovo vicecampione italiano under 19Durante il fine settimana, un atleta della Pugilistica Dorica ha conquistato la medaglia d’argento ai campionati italiani Under 19 tenutisi a Roseto...

Altro show per Elisa Longo Borghini! Settimo titolo italiano per la piemontese, sigillo a PordenoneElisa Longo Borghini ha vinto il suo settimo titolo italiano, stabilendo un record con quattro vittorie consecutive.

Argomenti più discussi: Tennis. Campionati italiani di seconda categoria: Ingarao e Caruso vincono lo scudetto del doppio; Cinque su cinque: Ingarao è ancora campione d'Italia; Tennis, il cagliaritano Lorenzo Rocco conquista la finale dei Campionati Italiani di Seconda categoria; Tennis, Alessandro Ingarao campione d'Italia per la quinta volta di fila - L'Unione Sarda.it.

Guelfo Borghini Baldovinetti è vicecampione italiano di tennisArezzo, 28 luglio 2026 – Guelfo Borghini Baldovinetti è vicecampione italiano di tennis. Il portacolori del Tennis Giotto, nato nel 2002, ha disputato i campionati nazionali di doppio di SecondaCatego ... lanazione.it