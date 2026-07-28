Grado va in mare nonostante la bandiera rossa e muore cercando di salvare la figlia affetta da disabilità

Un turista austriaco di 77 anni è morto annegato mentre cercava di salvare la figlia, nonostante la bandiera rossa che segnalava il mare in condizioni pericolose. La famiglia aveva deciso di fare il bagno in una zona con divieto di balneazione. La donna, affetta da disabilità, si trovava in acqua quando il padre si è tuffato per aiutarla, perdendo la vita nel tentativo.

A Grado (Gorizia) un turista austriaco di 77 anni è morto annegato dopo aver salvato la figlia. La vacanza di famiglia si è trasformata in un viaggio drammatico. La giovane affetta da sindrome di Down è stata portata in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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