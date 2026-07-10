Onde di due metri e bandiera rossa ignorata | tragedia sfiorata in mare

Da gbt-magazine.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un turista è stato soccorso in mare durante una tempesta con onde di due metri, e la bandiera rossa presente sulla spiaggia non è stata rispettata. Dopo il salvataggio, l’uomo è stato trasportato in ospedale. Il Presidente Nazionale dell’ANAB ha ringraziato pubblicamente un soccorritore coinvolto nell’operazione.

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