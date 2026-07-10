Un turista è stato soccorso in mare durante una tempesta con onde di due metri, e la bandiera rossa presente sulla spiaggia non è stata rispettata. Dopo il salvataggio, l’uomo è stato trasportato in ospedale. Il Presidente Nazionale dell’ANAB ha ringraziato pubblicamente un soccorritore coinvolto nell’operazione.

Salva una turista con mare in tempesta e finisce in ospedale: il plauso del Presidente Nazionale ANAB Guido Ballarin ad Alessandro Vadalà Il presidente ANAB sicilia Roberto Puccia: “rispettate le regole, i bagnini non sono immortali” Roberto Puccia, Presidente ANAB Sicilia Cinisi (Palermo), L’Associazione Nazionale Assistenti Bagnanti (ANAB) rende noto un importante intervento di salvataggio avvenuto nella mattinata del 7 luglio 2026, alle ore 09:30, presso la spiaggia libera di Cinisi, in provincia di Palermo. Protagonista dell’intervento è stato Alessandro Vadalà, assistente bagnanti in servizio presso il VOI Florio Resort e Vice... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Onde di due metri e bandiera rossa ignorata: tragedia sfiorata in mare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sardegna: Onde da 9 Metri, Tempesta Harry Bis

Notizie e thread social correlati

Mola di Bari, nonno e nipotina rischiano di annegare tra le onde: salvati dal cliente di un lido. Sfiorata la tragediaQuesta mattina a Mola di Bari un nonno e la sua nipotina sono stati trascinati dalle onde mentre erano in acqua.

Tragedia sfiorata in Ungheria-Kazakistan: telecamera cade da 20 metri e rischia di colpire un operatoreDurante un’amichevole tra Ungheria e Kazakistan a Debrecen, una telecamera aerea è caduta da circa 20 metri, rischiando di colpire un operatore che...

Argomenti più discussi: Onde di due metri agli scogli dei Lavi: padre e figlia di otto anni in sup salvati dai soccorsi; Papà e figlia in balìa delle onde, bloccati per ore allo scoglio dei Lavi: Ci siamo dovuti mettere in salvo; Onde alte e Sup contro la scogliera: paura in mare per padre e figlia di 8 anni; Onde alte, padre e figlia in sup restano bloccati in mare a Sirolo.

Onde di due metri agli scogli dei Lavi: padre e figlia di otto anni in sup salvati dai soccorsi x.com

Creare combattimenti più dinamici reddit

Il ruggito di Nazaré: onde di quasi venti metri per il Big Wave ChallangeSono state due settimane intense a Nazaré, un inizio dicembre all’insegna delle grandi tempeste atlantiche: sin dai primi giorni del mese la comunità dei big wave rider, i cacciatori di grandi onde, ... gazzetta.it