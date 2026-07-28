Giornale radio della sera martedì 28 luglio

Da lapresse.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 28 luglio, il giornale radio della sera di LaPresse ha trasmesso tutte le notizie principali della giornata. La puntata si è concentrata sugli eventi più rilevanti, offrendo un riepilogo aggiornato delle notizie nazionali e internazionali. Nessun dettaglio specifico sugli argomenti trattati è stato fornito nel testo, che si limita a indicare la trasmissione e il suo contenuto generale.

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