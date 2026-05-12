Giornale radio della sera martedì 12 maggio
In questa sera, il giornale radio di LaPresse fornisce aggiornamenti su vari eventi e notizie principali. La puntata si concentra su fatti recenti accaduti nel paese e all’estero, senza approfondimenti o analisi. Tra gli argomenti trattati ci sono sviluppi legali, avvenimenti politici e notizie di cronaca. La trasmissione presenta le notizie in modo diretto, con un focus su fatti verificabili e informazioni ufficiali.
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Il solo Corriere della Sera racconta del patteggiamento di Nicoló Fagioli e Sandro Tonali. Ricordo le paginate di fango, le articolesse vergate parlando dei cattivi ragazzi. I paladini puri e casti si ergevano da radio e tv trattandoli come dei pericolosi latitanti. Mi s x.com
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