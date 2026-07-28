Stasera alle 20.30 presso l’Edicola dalla Zia Monica in piazza Giorgi 32 a San Mauro Pascoli verrà presentato il settimo libro che Giorgio Zicchetti, sammaurese, ha pubblicato negli ultimi dodici anni. Giorgio è un profondo conoscitore della storia, delle storie dei personaggi e delle vicende a volte strampalate, a volte tristi e altre volte tra il serio e lo scherzoso di San Mauro Pascoli. Il libro si intitola " Rashomon italiano ", dove Rashomon indica una situazione in cui testimoni coinvolti nello stesso evento ne forniscono descrizioni contrastanti. Il significato centrale ruota attorno alla natura umana e all’impossibilità di raggiungere un’unica verità oggettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giorgio Zicchetti presenta il suo libro sul caso Pascoli, ’Rashomon italiano’

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