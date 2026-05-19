Vita e pensieri di un arbitro | Paolo Casarin presenta il suo libro

A Castrocaro Terme si tiene un evento dedicato alla presentazione del libro “Vita e pensieri di un arbitro”, scritto da Paolo Casarin. L’incontro coinvolge il pubblico interessato al calcio e ai valori dello sport, offrendo l’opportunità di ascoltare i racconti di una delle figure più riconosciute nel settore arbitrale italiano. La presentazione si focalizza sul contributo di Casarin nel mondo dell’arbitraggio e sulla sua esperienza professionale nel calcio.

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Paolo Casarin presenta il suo libro a Castrocaro Terme “Vita e pensieri di un arbitro”, un incontro dedicato al calcio, ai valori dello sport e ai racconti di una delle figure più autorevoli del panorama arbitrale italiano. Martedì 26 maggio alle 18, al Padiglione delle Feste alle Terme di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Paolo Siani presenta il suo libro "Cyberbullismo"Appuntamento da non perdere quello che si terrà sabato 23 maggio alle ore 11, Paolo Siani presenterà il libro "Cyberbullismo", presso il Teatro... “Cinque vite”, Paolo Pizzamiglio presenta il suo libro alla Galleria Biffi ArteSabato 18 aprile alle ore 17 al Salone d’Onore della Galleria Biffi Arte (via Chiapponi 39 – Piacenza) l’autore Paolo Pizzamiglio, giornalista... Per l'arbitro Casarin la vita oltre il fischiettoAl Circolo Canottieri Aniene si parla dei grandi del mondo del pallone. Occasione: la presentazione del libro di Paolo Casarin Vita e pensieri di un arbitro - sessant’anni dentro e fuori il campo di ... ilmessaggero.it Paolo Casarin, la vita di un arbitro. Presentazione dell’autobiografia con Prandelli, Antognoni e altri grandi del calcioFirenze, 2 febbraio 2026 – La vita nel calcio vista dal punto di vista dell’arbitro. È questo il romanzo autobiografico di Paolo Casarin dal titolo Vita e pensieri di un arbitro. Sessant’anni dentro ... lanazione.it