Il portiere ha dimostrato una particolare abilità nel gioco con i piedi, attirando l’attenzione dell’allenatore. La sua capacità di gestire il pallone e di partecipare alla costruzione del gioco ha contribuito alla sua conferma tra i titolari. La sua presenza in campo ha anche rafforzato le strategie di sicurezza difensiva, grazie alla sua abilità nel mantenere il controllo e ridurre i rischi durante le azioni offensive. La sua prestazione ha sottolineato l’importanza delle competenze tecniche in ruoli di alta pressione.

Il suo nome, Zion, significa "luogo di pace" e sembra quasi un ossimoro visto che il portiere è indubbiamente il ruolo più difficile sul campo di calcio, quello nel quale la pressione psicologica pesa tantissimo. Anche perché spesso ci si ritrova soli contro tutti. Pace, tra i pali, la cerca anche la Juventus, dopo una stagione "nera" in cui ha stabilito il poco invidiabile record di aver subito per 16 volte gol al primo tiro in porta, con la percentuale più alta (46%) tra tutte le squadre si Serie A. Così, nelle ultime settimane, viste le notevoli complicanze dell'affare Martinez e il poco convincimento sul profilo di Guglielmo Vicario, i bianconeri stanno seriamente pensando a Zion Suzuki del Parma per raccogliere l'eredità di Di Gregorio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gioco con i piedi e sicurezza: ecco perché a Spalletti piace Suzuki

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