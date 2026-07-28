Gianni Sperti ha condiviso un aggiornamento sulla sua salute sui social, confermando di essere stato ricoverato in ospedale. Dopo giorni di voci e preoccupazioni, l’ex ballerino ha spiegato come si sente attualmente. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause del ricovero o sulla diagnosi. Sperti ha ringraziato chi gli ha inviato supporto e ha promesso di aggiornare i suoi follower in futuro.

Gianni Sperti rompe il silenzio dopo giorni di indiscrezioni e crescente preoccupazione da parte del pubblico, decidendo di fare chiarezza attraverso i propri canali social in merito alle sue condizioni di salute. Il noto opinionista del programma televisivo Uomini e Donne è stato al centro di numerose voci che circolavano in rete dopo la segnalazione di un fan, il quale lo aveva avvistato all’interno del reparto di Chirurgia dell’Ospedale De Bellis di Castellana Grotte, in provincia di Bari. La notizia del ricovero aveva subito generato apprensione e ipotesi su un presunto malore improvviso o un’emergenza medica. Per rassicurare i fan e... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gianni Sperti rompe il silenzio dopo il ricovero in ospedale: “Ecco come sto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MARTINA CALABRÒ ROMPE IL SILENZIO! Le Parole Shock su Ciro Dopo la Mancata Scelta!

Notizie e thread social correlati

Gianni Sperti rompe il silenzio dopo il ricovero: “Notizia divulgata senza il mio consenso”Gianni Sperti ha smentito le voci di un suo ricovero d'urgenza, precisando che non è accaduto nulla di grave.

Gianni Sperti conferma il ricovero in ospedale: “La mia privacy non rispettata” Come sta dopo l’interventoGianni Sperti ha annunciato di essere stato ricoverato in un ospedale di Castellana Grotte per un intervento chirurgico pianificato.

Temi più discussi: Gianni Sperti rompe il silenzio dopo il ricovero: Ho affrontato un intervento; Gianni Sperti operato, la conferma. Non voglio fare compassione. L'ansia del pubblico, come sta; Gianni Sperti, allarme sui social per un presunto ricovero in ospedale: ecco cosa sappiamo finora; Gianni Sperti operato l’opinionista di Uomini e Donne rompe il silenzio e conferma.

Gianni Sperti rompe il silenzio sul ricovero e l'intervento: come sta oraGianni Sperti rassicura i fan dopo le voci sul ricovero: l’opinionista conferma un intervento programmato e ringrazia i medici. notizie.it

Gianni Sperti rompe il silenzio dopo il ricovero: Ho affrontato un interventoCosa è successo a Gianni Sperti? L'opinionista di Uomini e Donne parla dopo le notizie di un suo ricovero e spiega cosa ha affrontato. mondotv24.it