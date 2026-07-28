Negli ultimi giorni, sul web si sono diffuse notizie false riguardanti le condizioni di salute di Gianni Sperti, con alcune voci che parlano di un intervento chirurgico grave. Tuttavia, fonti ufficiali confermano che Sperti è stato sottoposto a un'operazione, senza specificare la natura o la gravità. Le notizie circolate sui social network sono state smentite e non corrispondono ai fatti verificati.

Negli ultimi giorni il nome di Gianni Sperti è finito al centro di un tam tam social che, nel giro di poche ore, ha alimentato preoccupazione e ipotesi sempre più allarmanti. Tra post condivisi, indiscrezioni e ricostruzioni prive di conferme, la notizia ha iniziato a circolare rapidamente, spingendo molti fan a chiedersi cosa fosse realmente accaduto. A fare chiarezza, però, è stato lo stesso diretto interessato, che ha deciso di raccontare come stanno davvero le cose. Gianni Sperti è stato operato: cosa è successo davvero, le sue parole. Le voci sono nate dopo che alcune persone hanno segnalato la presenza di Gianni Sperti in un ospedale della provincia di Bari. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Gianni Sperti è stato operato: circolano brutte fake news sulla sua salute, c’è chi parla di qualcosa di grave, la verità

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