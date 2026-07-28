Gerry Scotti in vacanza a Ibiza il video su TikTok è virale

Un video su TikTok mostra Gerry Scotti in vacanza a Ibiza, diventato virale. Nonostante sia impegnato quotidianamente con la conduzione di un quiz televisivo, il conduttore ha deciso di prendersi qualche giorno di pausa. La clip ritrae Scotti mentre si gode il relax sull’isola, lontano dal palinsesto televisivo. La sua presenza a Ibiza ha attirato l’attenzione degli utenti sui social.

Nonostante sia in onda tutti i giorni con La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti non ha voluto rinunciare ad un po’ di sano relax estivo. Per questo il conduttore si è concesso una piccola vacanza a Ibiza. Il suo arrivo sull’isola spagnola non è passato inosservato e il video in cui il conduttore è in aeroporto è diventato virale. Gerry Scotti in vacanza a Ibiza. Mediaset ha deciso di non imporre uno stop alla Ruota della Fortuna con l’arrivo dell’estate. Diversamente dal suo avversario Stefano de Martino, al timone di Affari Tuoi, Gerry Scotti ha accettato di restare in onda per tutta l’estate. Un vero e proprio tour de force per il presentatore e per la collega Samira Lui. 🔗 Leggi su Dilei.it

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