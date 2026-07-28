Due gemelli di 14 anni sono stati rapinati, picchiati e costretti a spogliarsi in un campo di soia. Un video inviato alla madre mostra il gruppo di giovani che rivendica l’azione, affermando che i fratelli avevano fatto la spia e devono pagare. Secondo quanto riferito, i ragazzi sono stati portati nel campo, dove sono stati derubati di cellulare e denaro, e successivamente malmenati più volte.

Conegliano (Treviso) – Li hanno portati in un campo di soia per rapinarli del cellulare e dei soldi che avevano in tasca. Poi li hanno fatti spogliare e picchiati più volte. Riprendendo tutto con il cellulare. Alla fine un componente del branco di dieci ragazzini ha inviato il video alla madre dei due gemelli di 14 anni vittime della violenza. Non per denunciare l’accaduto, ma per divertimento. “Deve pagare per aver fatto la spia”, si sente dire da uno dei dieci, in gran parte minorenni, mentre uno dei due ragazzini viene spintonato sotto il getto dell’impianto di irrigazione. Secondo il branco infatti i due avevano accusato alcuni di loro per un imbrattamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gemelli di 14 anni picchiati, spogliati e rapinati. Il video di rivendicazione inviato dal branco alla mamma dei fratelli: “Hanno fatto la spia, devono pagare”

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«Hanno accusato i miei figli 14enni di essere spie e li hanno picchiati e umiliati per ore»

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Due gemelli di 14 anni sono stati sequestrati, denudati e picchiati a Conegliano, nel Trevigiano, da un branco di dieci adolescenti, la maggior parte minorenni. A quanto raccontano i genitori, i ragazzi sarebbero stati attirati con una trappola. #ANSA x.com

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