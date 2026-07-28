Due fratelli di 14 anni sono stati aggrediti e picchiati da un gruppo di persone per circa quattro ore. La motivazione sarebbe legata a una presunta denuncia fatta dai ragazzi riguardo a un atto vandalico ai danni di un edificio religioso. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si è verificato in provincia di Treviso. La vicenda ha coinvolto i due minori e il gruppo che li ha aggrediti, senza ulteriori dettagli sulle responsabilità.

"Avete fatto la spia, avete raccontato al parroco chi ha imbrattato il portone della chiesa". E cosi’ e’ scattata la spedizione punitiva. Vittime due fratelli 14enni della provincia di Treviso. Il branco – 9 minorenni e un 18enne – si e’ accanito su di loro filmando il pestaggio con uno smartphone e divulgando poi le scene dell’aggressione via chat. Il video e’ stato ora sequestrato dai carabinieri di Conegliano che indagano su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - "Avete fatto la spia", fratelli picchiati dal branco per 4 ore

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