Galleria dell’Accademia e Bargello il 2 agosto ingresso gratuito per la Domenica al museo
Il 2 agosto, l’ingresso ai musei della Galleria dell’Accademia, Bargello e delle Cappelle Medicee sarà gratuito. La misura riguarda anche altri musei nazionali in tutta Italia. La giornata è dedicata alla “Domenica al museo”. L’ingresso libero si applica dalle ore 9 alle 19. La promozione si ripete ogni prima domenica del mese, come previsto dalla normativa. Non sono previste prenotazioni o limitazioni di orario, salvo i casi di capienza massima.
Firenze, 28 luglio 2026 – Domenica 2 agosto la Galleria dell’Accademia di Firenze, il Museo Nazionale del Bargello, il Museo delle Cappelle Medicee, il Museo di Palazzo Davanzati e il Complesso di Orsanmichele apriranno gratuitamente al pubblico in occasione della #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che ogni prima domenica del mese promuove l’accesso con biglietto gratuito ai musei e ai parchi archeologici statali. In più, nella prima metà del mese di agosto si moltiplicano le possibilità di visita con le aperture prolungate alla Galleria dell’Accademia (il 4 agosto), al Museo delle Cappelle Medicee (il 4 e il 10) e la regolare apertura dei musei il 15, in occasione di Ferragosto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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