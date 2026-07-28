Mentre sul futuro di Aeffe restano ancora diverse caselle da riempire, qualcosa si muove sul fronte del patrimonio immobiliare del gruppo. A San Giovanni, dove la società ha il suo quartier generale, sul tavolo è arrivata un’offerta da 3,4 milioni di euro per il capannone di via delle Tamerici. Un’operazione che si inserisce nel percorso della composizione negoziata della crisi e che porterà con sé anche una riorganizzazione delle attività oggi ospitate all’interno della struttura. "Lì dentro c’erano un outlet, una zona dedicata all’e-commerce e una parte del magazzino – spiega Daniele Baiesi, segretario Filctem Cgil Rimini –. La vendita comporta necessariamente un’azione di riorganizzazione delle attività, sulla quale siamo molto attenti perché ci sono persone che lavorano all’interno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Futuro Aeffe, al ministero c’è la resa dei conti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Al-Nassr contro Al-Hilal: squadre confermate per la resa dei conti per il titolo della Pro LeagueLunedì sera si terrà il derby tra le due principali squadre del campionato locale, con entrambe confermate per la partita decisiva.

Ad Ankara la resa dei conti della NatoUn rappresentante ha annunciato che parteciperà all’evento in Turchia, nonostante i recenti dissensi tra alcuni Paesi membri della Nato.