Funerali mamma Spalletti la Juve si stringe attorno al suo allenatore | chi era presente per l’ultimo saluto alla signora Ilva

Da juventusnews24.com 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i funerali della madre dell’allenatore, la Juventus ha inviato una delegazione composta da Carnevali, Massara e Locatelli. La cerimonia si è svolta in forma privata, con la presenza di parenti e amici stretti. Nessun altro rappresentante ufficiale del club ha partecipato. La signora Ilva è stata accompagnata al necrologio da familiari e conoscenti. La famiglia ha ringraziato per le attestazioni di vicinanza arrivate nelle ore successive.

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di Francesco Spagnolo La Juve si stringe attorno a Spalletti per i funerali della madre. La delegazione bianconera era composta da Carnevali, Massara e Locatelli. Il panorama calcistico italiano si raccoglie in un momento di profondo cordoglio attorno a Luciano Spalletti, colpito dalla gravissima perdita della cara madre Ilva, venuta a mancare all’età di 93 anni. La notizia ha destato grande commozione tra addetti ai lavori e tifosi, che si sono prontamente uniti per manifestare vicinanza all’allenatore toscano e ai suoi cari. La figura della signora ha rappresentato per tutta la vita un pilastro fondamentale e un punto di riferimento imprescindibile, accompagnando il tecnico con discrezione e forza lungo tutto il suo percorso personale e professionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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