Durante i funerali della madre dell’allenatore, la Juventus ha inviato una delegazione composta da Carnevali, Massara e Locatelli. La cerimonia si è svolta in forma privata, con la presenza di parenti e amici stretti. Nessun altro rappresentante ufficiale del club ha partecipato. La signora Ilva è stata accompagnata al necrologio da familiari e conoscenti. La famiglia ha ringraziato per le attestazioni di vicinanza arrivate nelle ore successive.

di Francesco Spagnolo La Juve si stringe attorno a Spalletti per i funerali della madre. La delegazione bianconera era composta da Carnevali, Massara e Locatelli. Il panorama calcistico italiano si raccoglie in un momento di profondo cordoglio attorno a Luciano Spalletti, colpito dalla gravissima perdita della cara madre Ilva, venuta a mancare all’età di 93 anni. La notizia ha destato grande commozione tra addetti ai lavori e tifosi, che si sono prontamente uniti per manifestare vicinanza all’allenatore toscano e ai suoi cari. La figura della signora ha rappresentato per tutta la vita un pilastro fondamentale e un punto di riferimento imprescindibile, accompagnando il tecnico con discrezione e forza lungo tutto il suo percorso personale e professionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Funerali mamma Spalletti, la Juve si stringe attorno al suo allenatore: chi era presente per l’ultimo saluto alla signora Ilva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lutto in casa Spalletti: è morta la mamma Ilva. Anche la Juventus si stringe intorno al proprio allenatore

Leggi anche: Addio a Ilva, chi era la mamma di Luciano Spalletti

Temi più discussi: Addio a Ilva, la mamma di Luciano Spalletti. Dopo le offese dei tifosi disse: Il calcio deve essere divertimento; Lutto per Luciano Spalletti: è scomparsa la madre; Grave lutto per Luciano Spalletti. L’amatissima mamma Ilva se ne è andata ieri, aveva 93 anni; Juventus, lutto per Spalletti: morta la madre Ilva.

Grave lutto per Luciano Spalletti. L’amatissima mamma Ilva se ne è andata ieri, aveva 93 anniIl cordoglio di tutta la comunità per il tecnico della Juventus. Oggi alle 16 i funerali nella chiesa di Santa Maria ... lanazione.it

Ilva, chi è la mamma di Luciano Spalletti e com’è morta| Aveva 93 anni: il cordoglio del calcioIlva, chi è e com'è morta la mamma di Luciano Spalletti: lutto per il tecnico della Juventus, il cordoglio del calcio e il legame speciale con la donna ... ilsussidiario.net