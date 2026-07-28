Fuga di Gpl durante il rifornimento di un distributore ad Acilia | evacuati gli edifici e strada chiusa
Durante il rifornimento di un distributore ad Acilia, si è verificata una fuga di Gpl da un’autocisterna. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, che hanno evacuato gli edifici vicini e chiuso completamente la strada. La zona rimane interdetta al traffico mentre le operazioni di gestione dell’incidente continuano. Nessuna informazione su feriti o danni strutturali.
Una perdita di Gpl da un’autocisterna ha fatto scattare l’evacuazione degli edifici in via di Acilia a Roma. Vigili del fuoco al lavoro, strada completamente chiusa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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