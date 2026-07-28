Un archivio non protetto del Tribeca Festival ha esposto oltre 666.000 documenti, tra cui contatti di celebrità come Jennifer Lawrence, Robert De Niro e Martin Scorsese. La fuga di dati riguarda anche altri archivi e documenti riservati. La vulnerabilità è stata scoperta recentemente e non si conoscono ancora le modalità di accesso non autorizzato. Nessuna informazione su eventuali utilizzi abusivi dei dati è stata resa pubblica.

Un archivio non protetto del Tribeca Festival ha esposto oltre 666.000 documenti e archivi, inclusi migliaia di contatti legati a celebrità come Jennifer Lawrence, Robert De Niro e Martin Scorsese. Una grave fuga di dati ha coinvolto il Tribeca Festival, storico evento cinematografico fondato nel 2002 da Robert De Niro, Jane Rosenthal e Craig Hatkoff. Secondo il ricercatore di cybersicurezza Jeremiah Fowler, un database lasciato accessibile online avrebbe esposto 666.369 documenti, compresi migliaia di contatti riconducibili a personalità del mondo del cinema e dello spettacolo. Tra i nomi citati figurano Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Jennifer Lawrence, Angelina Jolie, Guillermo del Toro, Ron Howard, Morgan Freeman, Rami Malek, Eva Mendes, Michael J. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Fuga di dati al Tribeca Festival rivela i contatti di Jennifer Lawrence, Robert De Niro e Martin Scorsese

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