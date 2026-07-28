Un’auto inseguita dai carabinieri sulla statale a Fucecchio ha causato due incidenti, coinvolgendo altri veicoli e ferendo quattro persone. Nell’impatto sono rimasti feriti anche i due occupanti dell’auto in fuga, un uomo di 26 anni, portato in codice rosso in un ospedale toscano, e un uomo di 30 anni, trasportato in codice giallo. La fuga ha provocato danni e feriti tra gli altri automobilisti coinvolti negli incidenti.

Nell’impatto sono rimasti feriti anche i due che erano sull’auto in fuga: il più grave è un 26enne, a sua volta portato in codice rosso a Careggi. L’altro, 30 anni, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Empoli. Nessuno dei feriti, da quanto appreso, è in pericolo di vita. Tutto è accaduto oggi, 28 luglio 2026, alle 9.30. La vettura in fuga ha prima tamponato un’auto sulla Sr 436, nella frazione di San Pierino, ferendo un automobilista di 38 anni che è finito in codice verde al San Giuseppe di Empoli, poi ha continuato la corsa a grande velocità finendo per scontrarsi frontalmente con la seconda auto. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fucecchio: auto inseguita dai carabinieri provoca due incidenti sulla statale. Ferite quattro persone

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