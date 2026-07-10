Strada Statale 90 Bis scontro auto-moto | due le persone ferite

Da anteprima24.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada Statale 90 Bis, vicino a via Coluonni e allo svincolo della zona industriale di Ponte Valentino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza ai feriti. Non sono state fornite altre informazioni su eventuali cause o condizioni delle persone coinvolte. L’incidente ha causato temporanei rallentamenti al traffico nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: < 1 minuto Due le persone ferite. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio pomeriggio in prossimità di via Coluonni, a poca distanza dallo svincolo della rampa d’ingresso della zona industriale di Ponte Valentino sulla strada Statale 90 Bis. Uno scontro frontale laterale ha coinvolto un motociclo e una Citroen. Entrambe le persone ferite sono state trasportate in Ospedale. I due malcapitati fortunatamente erano coscienti quando giunti i soccorsi del 118 sono stati trasportati presso il nosocomio sannita. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. Lunghe code e disagi sull’arteria  della strada Statale 90 bis. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

strada statale 90 bis scontro auto moto due le persone ferite
© Anteprima24.it - Strada Statale 90 Bis, scontro auto-moto: due le persone ferite
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Assalto a portavalori in Salento: il momento dell'esplosione

Video Assalto a portavalori in Salento: il momento dell'esplosione

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Incidente mortale sulla strada 90 bis: scontro tra auto e moto

Scontro sulla statale in Valganna. Tre persone ferite, due gravi. Strada bloccata per i soccorsiTre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina sulla statale 233 in Valganna, due in modo grave.

Temi più discussi: La nuova strada statale è finalmente realtà: aperti al traffico gli ultimi tre chilometri; Ancora paura sulla saponetta: incidente a Picarelli, quattro feriti; Strada statale 195 Bis Nuova Sulcitana: completata un'infrastruttura strategica per la Sardegna; Aperti al traffico gli ultimi 3 chilometri della Nuova Sulcitana: completata la quattro corsie tra Capoterra e Pula.

strada statale strada statale 90 bisSchianto sulla SS90 bis: Apice perde il militare Massimo Grasso, morto nell’incidente, lutto a BeneventoQuesta mattina, lungo la Strada Statale 90 bis, un violento scontro tra un’auto e una moto ha causato la morte di Massimo Grasso, militare originario di Apice. Il sinistro è avvenuto nei pressi dello ... alphabetcity.it

strada statale strada statale 90 bisScontro auto-moto sulla statale 90 bis: morto uomo di 49 anniTragico incidente lungo la strada statale 90 bis, nei pressi dello svincolo di Paduli. Nello scontro, avvenuto per cause ancora in corso di ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web