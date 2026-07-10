Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada Statale 90 Bis, vicino a via Coluonni e allo svincolo della zona industriale di Ponte Valentino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza ai feriti. Non sono state fornite altre informazioni su eventuali cause o condizioni delle persone coinvolte. L’incidente ha causato temporanei rallentamenti al traffico nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due le persone ferite. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio pomeriggio in prossimità di via Coluonni, a poca distanza dallo svincolo della rampa d’ingresso della zona industriale di Ponte Valentino sulla strada Statale 90 Bis. Uno scontro frontale laterale ha coinvolto un motociclo e una Citroen. Entrambe le persone ferite sono state trasportate in Ospedale. I due malcapitati fortunatamente erano coscienti quando giunti i soccorsi del 118 sono stati trasportati presso il nosocomio sannita. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. Lunghe code e disagi sull’arteria della strada Statale 90 bis. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Strada Statale 90 Bis, scontro auto-moto: due le persone ferite

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