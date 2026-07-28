FUCECCHIO – I vigili del fuoco del distaccamento di Empoli, sono intervenuti alle 9,40 circa nel comune di Fucecchio sulla Statale 436 all’altezza del ponte sull’Arno, per un incidente stradale dove due vetture si sono scontrate frontalmente e una terza vettura è rimasta coinvolta. Incidente frontale a Fucecchio (foto vigili del fuoco) Inviata una squadra che ha provveduto ad estrarre dagli abitacoli4 persone, utilizzando divaricatore e cesoie, per poi affidare al personale sanitario due persone. I vigili del fuoco hanno garantito la sicurezza dello scenario durante le fasi di soccorso. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso regionale Pegaso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Frontale a Fucecchio sulla statale 436: si solleva Pegaso

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