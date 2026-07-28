Freestyle vola L’Acquario Doppio podio per Ferrari

Notizia in breve

L’ASD L’Acquario Altopascio ha partecipato ai Campionati Italiani di pattinaggio a rotelle freestyle a Roma, ottenendo un doppio podio. La squadra ha registrato risultati positivi durante la competizione. La partecipazione si è conclusa con successi significativi per gli atleti dell’associazione. La manifestazione ha visto la presenza di diverse squadre da tutta Italia. La società ha confermato il proprio impegno nel settore del freestyle.