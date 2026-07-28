Freestyle vola L’Acquario Doppio podio per Ferrari
L’ASD L’Acquario Altopascio ha partecipato ai Campionati Italiani di pattinaggio a rotelle freestyle a Roma, ottenendo un doppio podio. La squadra ha registrato risultati positivi durante la competizione. La partecipazione si è conclusa con successi significativi per gli atleti dell’associazione. La manifestazione ha visto la presenza di diverse squadre da tutta Italia. La società ha confermato il proprio impegno nel settore del freestyle.
Bilancio positivo la partecipazione dell’ ASD L’Acquario Altopascio ai Campionati Italiani di pattinaggio a rotelle freestyle, disputati a Roma. Alla manifestazione hanno preso parte gli atleti che avevano conquistato la qualificazione attraverso le competizioni regionali, confrontandosi con i migliori pattinatori italiani in condizioni particolarmente impegnative, anche a causa delle elevate temperature. Tra le prestazioni più significative spicca quella di Luca Ferrari, protagonista con una splendida medaglia d’argento nella specialità Speed e una medaglia di bronzo nel Roller Cross. Ferrari si conferma così tra i migliori interpreti della disciplina a livello nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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