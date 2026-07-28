Un uomo è stato aggredito nel parcheggio di viale Tritone a Pinarella di Cervia tra il 18 e il 19 luglio, rimanendo in coma e senza mai risvegliarsi. Viveva in un camper da circa dieci anni. Lo scrittore Enrico Brizzi ha commentato che si trattava di una persona fragile e che non meritava odio. La polizia indaga sull’accaduto.

È stato massacrato di botte nella notte tra il 18 e il 19 luglio nel parcheggio di viale Tritone a Pinarella di Cervia, dove da circa dieci anni viveva in un camper, e non ha mai ripreso conoscenza. È morto dopo quattro giorni Nicola Musiani, 54anni, ricoverato all’ ospedale Bufalini di Cesena a causa dei colpi ripetuti soprattutto alla testa e al torace, come accertato dall’ autopsia. Gli accertamenti dovranno stabilire quali colpi siano stati fatali, mentre proseguono le indagini contro ignoti per omicidio affidate ai carabinieri locali e al Nucleo Investigativo di Ravenna, coordinate dalla pm Angela Scorza. Gli investigatori stanno valutando varie aggravanti, tra cui i futili motivi, la crudeltà e la premeditazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Freak, massacrato di botte a Pinarella di Cervia. Il ricordo dello scrittore Enrico Brizzi: “Era un uomo fragile, non meritava odio”

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