fratellastri spagnoli con 2 figli ora vogliono sposarsi

Ana e Daniel Parra, coppia spagnola, hanno annunciato l’intenzione di sposarsi. La loro relazione ha attirato attenzione poiché sono fratellastri, condividendo lo stesso padre, e hanno due figli in comune. La notizia ha suscitato discussioni sulla legittimità e le implicazioni legali del loro progetto di matrimonio. Finora non sono stati resi noti dettagli sulla loro situazione legale o sulle eventuali autorizzazioni richieste.

Ana e Daniel Parra, una coppia spagnola, continuano ad alimentare un intenso dibattito sulla loro relazione dopo aver rivelato di essere anche fratellastri che condividono lo stesso padre. per saperne di più. Ana e Daniel Parra stanno insieme da 12 anni e hanno due figli. Di recente hanno attirato nuovamente l’attenzione documentando un viaggio in camper attraverso la Spagna. La loro insolita storia d’amore è iniziata quando Ana, oggi 39enne, stava cercando un fratellastro che non aveva mai incontrato. Il padre di Ana aveva lasciato la sua famiglia quando lei era bambina e in seguito aveva formato un’altra famiglia. Sua madre le aveva detto che aveva un fratellastro, ma Ana non ne conosceva il nome. 🔗 Leggi su Newsner.it

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