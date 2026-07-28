Tra mercoledì e il fine settimana, le temperature in Francia e Spagna sono previste in aumento, con il rischio di riaccendere incendi già controllati. Le autorità temono che la nuova ondata di calore possa aggravare la situazione degli incendi in corso nei due paesi. Le previsioni indicano un aumento dei rischi nella regione, con condizioni che potrebbero favorire la ripresa dei focolai. Nessuna misura specifica è stata ancora annunciata in merito.

Le temperature dovrebbero alzarsi tra mercoledì e il fine settimana, rischiando di riattivare focolai che ora sono sotto controllo I governi di Francia e Spagna sperano di riuscire a controllare i grossi incendi in corso da giorni nei due paesi prima che arrivi in Europa la nuova ondata di calore, prevista tra mercoledì e il fine settimana, che potrebbe peggiorare la situazione. Finora il fuoco ha bruciato centinaia di chilometri quadrati di terreno, provocando l’evacuazione di più di 300mila persone in tutto. In Francia sono attivi 30 incendi, secondo il primo ministro Sébastien Lecornu. I più estesi si trovano nel dipartimento della Gironda e in quello delle Landes, nel sud-ovest del paese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Francia e Spagna temono che la nuova ondata di calore possa peggiorare gli incendi in corso

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