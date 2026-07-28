forestali senza stipendi sifus confali contro la regione campania

I lavoratori della Comunità Montana del Fortore non hanno ancora ricevuto gli stipendi. La organizzazione sindacale SIFUS Confali ha diffuso una nota in cui denuncia il mancato pagamento e chiede interventi alle autorità regionali. La situazione riguarda principalmente i forestali impiegati nella gestione del territorio. La nota non indica tempi certi per il pagamento delle mensilità arretrate.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Claudio De Padua, referente SIFUS Confali – Regione Campania in merito alla questione stipendi dei lavoratori della Comunità Montana del Fortore.? Con la presente, in qualità di Referente per la Regione Campania del sindacato SIFUS Confali, intendo porre con forza all’attenzione delle istituzioni competenti e dell’opinione pubblica la drammatica condizione in cui versano gli operai forestali afferenti alle Comunità Montane del territorio regionale.?Siamo costretti a registrare, ancora una volta, un totale e inaccettabile disinteresse da parte della Regione Campania nei confronti degli enti montani e, di conseguenza, di tutti i lavoratori e delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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