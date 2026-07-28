Football Americano Ferrara capitale delle gare di flag Per le Aquile un successo in 5 gare
A Ferrara si sono svolte cinque gare di flag football in un weekend, con venti squadre provenienti da tutta Italia. L’evento, denominato Bowl of Flag, si è svolto su cinque campi dal sabato mattina fino a domenica a mezzogiorno. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti e pubblico, confermando la capacità della città di ospitare eventi sportivi di questa dimensione. La struttura ferrarese si è mostrata all’altezza dell’organizzazione e delle esigenze delle competizioni.
Un weekend, cinque campi, venti squadre da tutta Italia. Il Bowl of Flag ha riempito la struttura ferrarese da sabato mattina fino a domenica a mezzogiorno, e Ferrara ha confermato di saper reggere eventi di questa portata. La geografia dell’evento racconta da sola la dimensione raggiunta: dagli Elephants Catania ai Giaguari Torino, fino ai Refoli Trieste. Venti formazioni arrivate da ogni angolo della penisola per due giorni di partite fitte, con cinque campi da flag attivi in parallelo e atleti che gravitavano in ogni spazio della struttura. Il cammino delle Aquile Sabato l’avvio è in salita. Con i Lions il divario si apre presto e il match si chiude 7-31. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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