football americano ferrara capitale delle gare di flag per le aquile un successo in 5 gare

Notizia in breve

A Ferrara si sono svolte cinque gare di flag football in un weekend, con venti squadre provenienti da tutta Italia. L’evento, denominato Bowl of Flag, si è svolto su cinque campi dal sabato mattina fino a domenica a mezzogiorno. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti e pubblico, confermando la capacità della città di ospitare eventi sportivi di questa dimensione. La struttura ferrarese si è mostrata all’altezza dell’organizzazione e delle esigenze delle competizioni.