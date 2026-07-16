Flag Football Le Aquile conquistano la qualificazione all’Interconference

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le Aquile Ferrara hanno ottenuto la qualificazione all’Interconference nel flag football, vincendo il secondo Bowl Interdivisionale disputato al Mike Wyatt Field.

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Missione compiuta. Nel 2° Bowl Interdivisionale disputato al Mike Wyatt Field, le Aquile Ferrara centrano l’obiettivo: la qualificazione all’Interconference. La formula del torneo prevedeva incontri incrociati con le squadre dell’altra Division: le due che precedono e le due che seguono la posizione delle Aquile in classifica. Quattro partite in due giorni, contro avversari di livello. Aquile-Raiders Roma 12-29. Esordio contro uno squadrone. Le Aquile restano in partita per tutto il primo tempo: all’intervallo è 13-6 per i romani e al primo drive della ripresa gli estensi accorciano sul 13-12. Poi la maggiore esperienza dei Raiders, che schierano diversi Nazionali tra cui Fantin e Bouah, fa la differenza e i capitolini prendono il largo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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