Il governo ha anticipato di 10 mesi l’erogazione di 1,67 miliardi di euro di contributi comunitari destinati agli agricoltori, rispetto ai tempi abituali. Questa misura mira a sostenere le imprese agricole di fronte ai rincari e alla siccità, offrendo loro liquidità prima del previsto. La somma sarà distribuita rapidamente per aiutare le aziende a fronteggiare le difficoltà economiche legate alle condizioni climatiche avverse.

Arrivano subito 1,67 miliardi di contributi comunitari: 10 mesi prima rispetto al passato. Se la siccità spaventa gli agricoltori, arriva almeno un’irrigazione economica che fa respirare i bilanci. Il ministro per l’agricoltura e la sovranità alimentare Francesco Lollobrigida ha rotto gli indugi: servono soldi per salvare i campi, così ha deciso di sbloccare in anticipo 1,67 miliardi di contributi Pac colmando le troppe promesse mancate di Bruxelles. L’Agea – che peraltro questo ministro ha riformato – e le altre agenzie erogheranno la prima tranche di 680 milioni entro il 30 luglio, le «casse» regionali entro il 30 agosto erogheranno altri 621 milioni di euro ed entro il 15 ottobre tutti gli enti «pagatori» verseranno agli agricoltori 368 milioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Fondi in anticipo agli agricoltori. Mossa anti rincari di Lollobrigida

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lollobrigida: “Risorse del Pac in anticipo per tutelare gli agricoltori e i cittadini che fanno la spesa”Il governo ha disposto il pagamento anticipato di 1,67 miliardi di euro di fondi Pac.

Mossa anti-woke della Corte Suprema Usa: no agli atleti trans in sport femminiliLa Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso che gli Stati possono vietare alle ragazze transgender di partecipare agli sport femminili.

Temi più discussi: Agricoltura: anticipo fondi Pac per 1,67 miliardi, governo a fianco del settore; Pac, al via i pagamenti anticipati: 1,67 miliardi agli agricoltori; Coldiretti: L’anticipo dei fondi Pac dà respiro alle imprese anche in Valle d’Aosta; Bandi Negozi 2026: Contributi Fondo Perduto Commercio Retail.

Anticipi fondi PAC 2026: 1,67 miliardi all’agricoltura contro il caro prezziIl Ministro Lollobrigida annuncia l'anticipo di 1,67 miliardi della PAC (Politica Agricola Comune) per sostenere gli agricoltori, frenare i rincari e tutelare i consumatori. eroicafenice.com

Ue annuncia fino a 540 milioni di aiuti agli agricoltori e flessibilità PacBRUXELLES- La Commissione europea annuncia di poter mobilitare fino a 540 milioni di euro dalla riserva agricola Pac per fornire sostegno mirato ed eccezionale agli agricoltori colpiti dalla guerra ... ansa.it