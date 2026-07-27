Il governo ha disposto il pagamento anticipato di 1,67 miliardi di euro di fondi Pac. La decisione mira a sostenere agricoltori e cittadini durante la crisi geopolitica che influisce sull’economia globale. Le risorse saranno erogate tramite Agea e gli enti regionali, senza aspettare i tempi previsti normalmente. La misura è stata annunciata per garantire un sostegno immediato in un momento di incertezza economica.

« In questo momento di grande crisi geopolitica che condiziona l’economia di tutte le Nazioni non c’è tempo da perdere e per questo ho dato mandato ad Agea e agli altri enti regionali di pagare in anticipo 1,67 miliardi di euro di risorse Pac ». Queste le parole del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che in una nota ha specificato l’importanza di questi mezzi: «Sono risorse per sostenere gli agricoltori in tempi di costi crescenti ed evitare che aumenti il costo del carrello della spesa per tutti i cittadini». Il piano è chiaro: salvare il mercato dalle incertezze della situazione globale e tutelare il portafoglio degli italiani per i beni di prima necessità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lollobrigida: “Risorse del Pac in anticipo per tutelare gli agricoltori e i cittadini che fanno la spesa”

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