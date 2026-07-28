Firenze minacciano di morte il segretario comunale di Impruneta | Smettila con i video o morirai

Da corrierefiorentino.corriere.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una lettera contenente una minaccia di morte è stata recapitata il 27 luglio al segretario comunale di Impruneta. Nel messaggio si leggeva: «Smettila con i video o morirai». La comunicazione è arrivata a Vincenzo Del Regno, dirigente del Comune della Città metropolitana di Firenze. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla provenienza della lettera o sulle eventuali indagini in corso.

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Una lettera con minaccia di morte al segretario comunale di Impruneta. È stata recapitata luglio 27 luglio a Vincenzo Del Regno, dirigente del Comune della Città metropolitana di Firenze. La missiva, scritta a mano, è firmata «Ordine Nuovo», che negli anni 70 fu un movimento politico di estrema destra. «Smettila con i video o farai una brutta fine», recita la minaccia scritta a mano, con grafia incerta, che aggiunge anche un'identica intimidazione a una famigliare di Del Re. Poi, dopo un insulto greve, la parola «morirai». Il dottor Del Re, si apprende, sta procedendo in queste ore a sporgere formale... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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