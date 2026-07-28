Fiat Ducato festeggia 45 anni di vita e oltre 3,5 milioni di unità prodotte

Il Fiat Ducato compie 45 anni e ha superato i 3,5 milioni di unità prodotte dal suo lancio nel 1981. Il modello, appartenente alla categoria dei veicoli commerciali leggeri, si conferma uno dei più diffusi e longevi nel mercato europeo. La produzione del veicolo di Fiat Professional continua senza sosta, mantenendo una presenza significativa nel settore.

Il Fiat Ducato compie 45 anni. Lanciato nel 1981, il veicolo commerciale di Fiat Professional ha superato i 3,5 milioni di unità prodotte, confermandosi uno dei modelli più longevi e diffusi del mercato europeo dei veicoli commerciali leggeri. Nel corso di sei generazioni il Ducato ha accompagnato l’evoluzione del trasporto professionale, introducendo soluzioni che hanno contribuito a definire gli standard del segmento. Tra queste la trazione anteriore, un’impostazione progettuale orientata alla massima capacità di carico e, più recentemente, sistemi avanzati di assistenza alla guida e la versione elettrica E-Ducato, accreditata di un’autonomia fino a 424 chilometri nel ciclo WLTP. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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