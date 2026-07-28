Alle 11.30 di questa mattina, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria sono intervenute per soccorrere un’escursionista ferita lungo il sentiero 279 nel Parco del Monte Cucco. La zona, molto impervia e priva di copertura, ha richiesto l’intervento di soccorso in un’area difficile da raggiungere. L’intervento è stato avviato dalla centrale operativa regionale 118.

Perugia, 28 luglio 2026 - Poco dopo le 11.30 di questa mattina, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (Sasu) sono state attivate dal tecnico di centrale in servizio presso la Centrale operativa Regionale 118 dell’Umbria, per prestare soccorso a una escursionista infortunata lungo il sentiero 279 del Parco del Monte Cucco. Zona impervia. Il sentiero è un breve ma suggestivo itinerario di circa due chilometri che collega Pian di Rolla alla Valle delle Prigioni, attraversando un’area caratterizzata da tratti particolarmente impervi, fitta vegetazione e pressoché totale assenza di copertura telefonica. L’intervento si è rivelato complesso fin dalle prime fasi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ferita sul Monte Cucco in una zona impervia e senza copertura, salvata dal Soccorso alpino

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