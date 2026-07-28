Fedez ha annunciato di prendersi una pausa dalla musica dal vivo, spiegando che il suo corpo gli ha segnalato di fermarsi. Dopo un ricovero d’urgenza nei giorni scorsi, il cantante ha scritto sui social che ha deciso di ascoltare il suo corpo e di interrompere temporaneamente le esibizioni dal vivo. La comunicazione è stata pubblicata su una piattaforma online, senza ulteriori dettagli sulla durata della pausa.

Dopo il ricovero d’urgenza dei giorni scorsi, Fedez è tornato sui social per annunciare la decisione di prendersi una pausa dalla musica dal vivo. Il rapper ha pubblicato su Instagram un lungo messaggio, accompagnato da una fotografia che lo ritrae sul terrazzo di casa, nel quale ha raccontato come la paura provata in ospedale lo abbia spinto a mettere uno stop a tutto per dedicarsi alle cure e al recupero delle forze. Il post di Fedez. “Tornato a casa, il cielo è sempre lo stesso”, ha scritto. “Orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo. A volte non ci pensiamo, ma l’unico bene prezioso che veramente abbiamo è il tempo, spesso puntuale nel farci capire molte cose in ritardo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Fedez si prende una pausa dalla musica dal vivo: «Il mio corpo ha alzato la mano per l’ennesima volta e mi ha detto “fermati”»

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Temi più discussi: Fedez: In ospedale ti senti vacillare, mi ha salvato una trasfusione. Il mio corpo ha detto: fermati. Sono fortunato ad essere sotto questo cielo; Il figlio di Fedez e Giulia Honegger è nato, Si chiama Edoardo Lupo, il cantante rompe il silenzio social; Fedez di nuovo in ospedale per problemi gastrici; Fedez torna a casa dopo il ricovero in ospedale: Ho avuto paura di non poter riabbracciare i miei cari.

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