Il rapper ha annunciato di aver deciso di sospendere temporaneamente la propria attività, spiegando di aver avuto un problema fisico che lo ha portato a fermarsi. La comunicazione è stata condivisa sui social, dove ha scritto di aver accettato la situazione con serenità, senza considerarla una rinuncia definitiva ma un momento di pausa. Nessun dettaglio specifico sulla natura del problema fisico è stato fornito.

AGI - Uno stop obbligato, ma vissuto con la serenità che arriva dalla consapevolezza. Non è rassegnazione, ma accettazione quella che traspare dal post che Federico Lucia, nome all'anagrafe del rapper milanese Fedez, ha affidato ai social per comunicare il suo temporaneo ritiro dalle scene. Il post di Fedez . "Tornato a casa, il cielo è sempre lo stesso. Orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso ciel o. A volte non ci pensiamo, ma l'unico bene prezioso che veramente abbiamo è il tempo, spesso puntuale nel farci capire molte cose in ritardo. Tutti felici, tutti scontenti, tutti vivi. Quando sei in ospedale aspettando l'ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di li'. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Fedez si ritira temporaneamente: "Il mio corpo ha alzato la mano"

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