Federconsumatori | Pazienti senza cure cresce il caso ’Dottor D’

Numerose richieste di assistenza sono arrivate agli sportelli Federconsumatori di Ravenna, segnalando pazienti senza cure e ancora in attesa di pagare i finanziamenti. La situazione riguarda casi in cui le cure non sono state fornite e i pagamenti sono ancora pendenti. La denuncia si concentra sulla crescita del fenomeno, definito come il caso “Dottor D”. Nessuna informazione aggiuntiva sui soggetti coinvolti o sui tempi di risoluzione.

Pazienti senza cure e con i finanziamenti ancora da pagare. Scrive Federconsumatori: "Sono numerose le richieste di assistenza giunte agli sportelli Federconsumatori della provincia di Ravenna. Metteremo in campo ogni risorsa disponibile per tutelare i cittadini danneggiati". Continua la nota: "La sospensione improvvisa dell’attività del centro odontoiatrico ’Dottor D’ di Faenza sta lasciando decine di pazienti in una situazione di grande incertezza. Cure interrotte senza alcun preavviso, appuntamenti annullati, telefoni che squillano a vuoto, email senza risposta e finanziamenti ancora attivi per prestazioni che non vengono più erogate: è questo lo scenario denunciato da numerosi cittadini che si sono rivolti agli sportelli di tutela dei consumatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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